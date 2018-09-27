В Петербурге открылась выставка, на которой можно узнать о пионерии в СССР

Пройти на выставку можно даже по Пушкинской карте.

Сегодня, 1 мая, в Петербурге появилась выставка "Честное пионерское" на площадке исторического парка "Россия - моя история". Экспозицию приурочили к 100-летию пионерской организации. Об этом сообщили в группе учреждения в соцсети "ВКонтакте".

На выставке посетители могут узнать об истории, идеологии и принципах пионерии. Среди экспонатов - предметы, которые представляли быт советских школьников. Их предоставили музеи городских школ и Аничков дворец.

Отдельный блок посвящен пионерской азбуке и ярким символам пионерского детства. На выставке представлена инсталляция, посвященная сбору макулатуры и металлолома, в сопровождении интересных фактов, рассказывающих о вкладе пионеров во всеобщее благосостояние страны. "Россия - моя история"

Выставка расположена в зале временных экспозиций Исторического парка. Посетить ее можно до 10 июля 2022 года. Прийти в музей можно с 10.00 до 20.00 (вход до 19.00), кроме понедельника. Пройти на выставку можно даже по Пушкинской карте.

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Фото: ВКонтакте / Россия - моя история