В экспозицию вошли плакаты, листовки, книги, личные вещи бойцов Красной армии и экспонаты, которые привезли с передовой участники СВО.

В Петербурге открылась выставка "Живу, сражаюсь, побеждаю". Экспозицию создали в Смольном в преддверии Дня Победы. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Выставка рассказывает о героях Великой Отечественной войны и бойцах спецоперации. Цель проекта – продемонстрировать важность исторической памяти, преемственность боевых традиций и готовность встать на защиту Родины.

В экспозицию вошли плакаты, листовки, книги, личные вещи бойцов Красной армии и экспонаты, которые привезли с передовой участники СВО.

Ранее мы писали, что бывший военный аэродром в Горелово отдадут девелоперу "Острова Фортов".

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"