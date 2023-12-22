В Петербурге открылась выставка "Живу, сражаюсь, побеждаю". Экспозицию создали в Смольном в преддверии Дня Победы. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".
Выставка рассказывает о героях Великой Отечественной войны и бойцах спецоперации. Цель проекта – продемонстрировать важность исторической памяти, преемственность боевых традиций и готовность встать на защиту Родины.
В экспозицию вошли плакаты, листовки, книги, личные вещи бойцов Красной армии и экспонаты, которые привезли с передовой участники СВО.
Ранее мы писали, что бывший военный аэродром в Горелово отдадут девелоперу "Острова Фортов".
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Фото: телеканал "Санкт-Петербург"
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