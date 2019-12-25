В Петербурге можно увидеть малоизвестные скульптуры о войне и мире

Выставка представляет малоизвестные станковые скульптуры из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

14 октября открылась мемориальная выставка "Лики войны и мира" в Памятном зале Монумента героическим защитникам Ленинграда.

Выставка представляет малоизвестные станковые скульптуры из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Они были созданы в период 1940-2000-х годов, многие из них экспонируется впервые.

Работы выстроены в хронологии основных военных сюжетов: последовательно воспроизведены сюжеты начала войны, а в завершении – обретения мира. Так, например, одна из первых работ - скульптурная группа из бронзы "Клятва" Евгения Ротанова, которая создана уже в послевоенное время.

Ротанов Евгений скульптурная группа "Клятва", Ленинград, 1987

Когда мы увидели Карельский перешеек, прекрасное место: поле, гора, скала. И там, в скале, братская могила. У меня сразу запечатлелось в памяти, я увидел, что место потрясающие. Постепенно делал эскизы сначала маленькие, затем побольше. И пришел к этому варианту, где двое склонившихся воинов кладут в земли солдата. Сзади плакальщицы и воин слева с поднятой рукой. Я почему и назвал "Клятва", потому что он как бы клянется отомстить за всех погибших и изгнать их. Это та идея, которая руководила воинами поделился скульптор Евгений Ротанов.

Некоторые авторы - Вера Исаева, Вера Бельская, Вера Драчинская, Александр Стрекавин - были непосредственными участниками и свидетелями военных событий: сражений на Ленинградском фронте и блокады Ленинграда. Вера Исаева в 1942 году посетила кавголовский центр подготовки партизан. На основе выполненных с натуры эскизов появились скульптуры "Юный партизан" и "Партизанка", отличающиеся тонкой психологической проработкой образов и достоверностью.

Стрекавин Александр скульптурная группа "Юные разведчики", Ленинград, 1940-е – начало 1950-х

Исаева Вера "Партизанка" Ленинград 1941-1952

Скульптуры Бориса Воробьева, Романа Красницкого, Роберта Новикова, Евгения Ротанова, Ивана Сыроежкина, Игоря Федорова, Александра Шляхтина были созданы уже в послевоенное время.

Сыроежкин Иван скульптурная группа "Бой пограничников" Ленинград 1957

Примечательно, что изготовленная в 1970 году скульптура Михаила Аникушина, создателя всех скульптурных групп Монумента героическим защитникам Ленинграда, не вошла в его окончательный вид, но стала прообразом будущей статуи "Мир" для парка в Нагасаки.

Аникушин Михаил "Эскизная модель скульптуры к проекту памятника Победы" Ленинград, 1970

По словам кураторов, название выставки "Лики войны и мира" происходит именно от того, что художники схватывали мимолетные оттенки переживания и крайние состояния, подчас изображая участников обезличено. Конкретика человеческого лица обретается тогда, когда на свет появляются те, кто был символом долгожданного и чаемого мира – рожденные и подрастающие дети.

Красницкий Роман скульптурная группа "Мир сегодня", Ленинград, 1984

Выставка посвящена 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, и будет работать по 12 января 2021 года.

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Фото: Piter.TV

Автор статьи: Дарья Ромасюк