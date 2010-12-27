В Петербурге отдают радужный гроб за шоколадку

Изначально его хотели обменять на приключения, но после снизили запросы.

Петербуржцы предлагают обменять радужный гроб на шоколадку. Для бартера сойдет даже старый ненужный пиджак. Владельцы необычного "товара" заявили, что им деревянный ящик не пригодился. Объявление можно найти на просторах социальной сети "Вконтакте".

Хозяйка лота честно рассказала о недостатках гроба Она пояснила, что от крышки сверху отвалились бортики, но их можно просто прибить обратно. Девушка предлагает использовать гроб в качестве реквизита для съемок или театральных постановок. Она разрешила перекрасить ящик в соответствующий черный цвет. Также, по мнению петербурженки, из гроба с яркими округлыми пятнами можно сделать стильный шкаф или необычную кровать.

Отметим, что покупателям предлагается самостоятельно забрать гроб. Известно, что до станции метро "Беговая" владелица живет в десяти минутах ходьбы.

Ранее Piter.tv писал о том, что пенсионер попал в реанимацию после игры в хоккей в Петербурге.

Фото: Вконтакте/alkoshmot | Общество Осознанного Потребления