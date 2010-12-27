Отца троих детей отправили под домашний арест после стрельбы в своего знакомого

Защита подсудимого характеризует его как добропорядочного гражданина.

Мужчина останется под домашним арестом за причинение тяжкого вреда здоровья знакомому в результате конфликта. Такое решение принял Ленинский районный суд, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга 29 декабря.

По версии следствия, инцидент произошел 23 декабря 2019 года в пятом часу ночи в квартире на улице Марата. Мужчина дважды выстрелил в своего собеседника, чем причинил ему тяжкий вред. После преступления он скрылся с места происшествия.

Сторона защиты подсудимого настаивала на том, что подозреваемый имеет положительную характеристику и не собирается скрываться. Кроме того, он является отцом трех малолетних детей, трудоустроен и явился с повинной добровольно. Адвокат считает, что квалификация его действий сильно завышена.

Комаров останется под домашним арестом до 25 февраля 2020 года. Обвинение не предъявлялось.

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