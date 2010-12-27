Петербуржца госпитализировали после удара бутылкой по голове на Казанской

Инцидент произошел в четвертом часу ночи.

Полицейские разыскивают мужчину, который ударил петербуржца бутылкой по голове. Пострадавшего доставили в больницу, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и области.

Накануне, 28 декабря, в 3 часа ночи по номеру 112 позвонила женщина и рассказала о том, что неизвестные избили ее мужа на Казанской улице, 7. Через 40 минут стало известно о том, что из дома №33 по Казанской в тяжелом состоянии госпитализировали гражданина 1985-го года рождения.

По предварительной информации, пострадавшего ударили бутылкой.

Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция уже приняла меры по розыску и задержанию злоумышленника.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что неизвестные ограбили банкомат в петербургском гипермаркете на 9,7 млн рублей.

Фото: pixabay.com