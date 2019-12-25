В Петербурге от коронавируса первично ревакцинировались более 300 человек

За прошедшие сутки повторно вакцинировались 33 человека.

В Петербурге от коронавируса первично ревакцинировались 327 человек. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 16 июля, распространяемой пресс-службой Смольного.

Так, за сутки первично от COVID-19 привились 19 076 человек, вторично вакцинировались 10 233 петербуржца. С начала массовой вакцинации в Петербурге первично привито 1 152 176 человек, из них 799 252 человека полностью завершили цикл вакцинации.

В настоящий момент в городе существует три препарата. Так, 1 105 996 человек предпочли вакцину "Спутник V", 27 132 человека выбрали препарат "ЭпиВакКорона" и 19 048 петербуржцев привились вакциной "КовиВак".

Однако многие люди боятся прививаться из-за побочных эффектов после вакцинации. Врач рассказала, что в борьбе с побочками может помочь антигистаминный, абсорбирующий препараты и обильное питье.

Фото: Piter.tv



