В Петербурге осудят женщину за кражу иконы

Преступление было совершено в январе.

Петербурженка предстанет перед Выборгским районным судом в Петербурге за кражу иконы стоимостью 50 тысяч рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Инцидент произошел в январе 2020 года в Левашово. Женщина находилась в доме и, дождавшись пока останется одна, сняла икону, завернула ее в одеяло и скинула из окна. Затем злоумышленница скрылась. Уточняется, что икона "Покров Богоматери" в киоте и киотной раме стоит 50 тысяч рублей.

Какое наказание ждет вора, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что из квартиры инженера в Петербурге вынесли более 5 млн рублей.

Фото: Piter.TV