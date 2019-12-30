Рассматривать дело будет Калининский районный суд.

В пятницу, 10 января, стало известно о том, что в Петербурге осудят мужчину, раскидавшего на газоне у дома метамфетамин. Известно, что дело рассмотрит Калининский районный суд.

Напоним, что полицейские выяснили, что горожанин хранит у себя в квартире 2 килограмма метамфетамина и более килограмма гашиша. Во время обысков подозреваемый запаниковал и рассыпал наркотики на газон у себя во дворе.

Однако правоохранители заметили действия находчивого наркодиллера. Теперь он предстанет перед судом.

Ранее мы сообщали о том, что петербургского закладчика наркотиков из магазина "Уолт Дисней" отправили в колонию.

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