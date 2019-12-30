Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

В пятницу, 10 января, стало известно о том, что петербургского закладчика наркотиков из магазина "Уолт Дисней" отправили в колонию. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.

Как оказалось, молодой человек приобрёл почти 60 граммов наркотической смеси, расфасовал его по пакетам и собирался спрятать в разных местах для продажи. В итоге "закладчика" задержали. Молодой человек признался, что на преступление его толкнула денежная нужда. Он намеревался сбыть наркотики в в интернет-магазине "Уолт Дисней".

Петербуржца отправили в исправительную колонию строгого режима на 9 лет.

Ранее мы сообщали о том, что в Приморском районе задержали водителя, перевозившего наркотики на Smart.

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