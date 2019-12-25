В Петербурге осудят мужчину, бросившего гранату под ноги обидчикам

Петербуржцев захватил боеприпас с собой в клуб.

Прокуратура Выборгского района поддержала обвинение в отношении 28-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном хранении боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По одной из версий, мужчина обнаружил склад с боеприпасами на даче своей сожительницы, однако решил оставить их себе вместо того, чтобы сдать правоохранителям. В октябре минувшего года найденный оружейный клад пригодился петербуржцу: в баре Выборгского района мужчина законфликтовал с ранее незнакомыми людьми, столкновение перешло на улицу. Злоумышленник решил осадить своих обидчиков гранатой РГД-5 с 100 гр. тротила и бросил боеприпас незнакомцам под ноги. К счастью, граната не взорвалась, и никто из окружающих не пострадал. Самого мужчину задержали полицейские, изъяв у него вдобавок револьвер, патроны и запал взрывателя ручных осколочных гранат.

Дело направлено в Выборгский районный суд.

Ранее в Петербурге нашли боеприпасы времен ВОВ.

Фото: militaryarms.ru