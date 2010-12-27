Инцидент произошел в Приморском районе.

В среду, 30 октября, стало известно, что в Петербурге осудят девушку, ударившую ножом собутыльника. Об этом сообщает сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

Инцидент произошел в Приморском районе. По данным правоохранителей, женщина после совместного распития спиртных напитков ударила ножом своего 36-летнего знакомого. Пострадавшего увезли в больницу. Медики отмечают, что пострадавший находится тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что менеджера из Петербурга подозревают в съемках детской порнографии.

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