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В Петербурге осудят девушку, ударившую ножом собутыльника 
Сегодня, 11:26
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге осудят девушку, ударившую ножом собутыльника 

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Инцидент произошел в Приморском районе.

В среду, 30 октября, стало известно, что в Петербурге осудят девушку, ударившую ножом собутыльника. Об этом сообщает сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

Инцидент произошел в Приморском районе. По данным правоохранителей, женщина после совместного распития спиртных напитков ударила ножом своего 36-летнего знакомого. Пострадавшего увезли в больницу. Медики отмечают, что пострадавший находится тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что менеджера из Петербурга подозревают в съемках детской порнографии.

Фото:pixabay

Теги: криминальные происшествия, новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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