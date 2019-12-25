В Петербурге заведующая магазина получила условный срок за растрату более 4 млн рублей

Женщина также должна вернуть организации все присвоенные деньги.

Смольнинский районный суд вынес приговор заведующей магазина, которая растратила более 4 млн рублей. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, женщина, являясь заведующей магазина на Лиговском проспекте, воспользовалась своим служебным положением и во время инвентаризации присвоила товар на общую сумму 4,2 млн рублей. Кроме того, она украла из кассы 114 тысяч рублей.

На суде женщина признала свою вину и раскаялась. Ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком 2,5 года. Также она должна вернуть организации все присвоенные деньги.

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Фото: Piter.TV