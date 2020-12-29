В Петербурге на три года в колонии осудили серийного вора

Мужчина похищал ценности из оставленных без присмотра сумок и одежды.

Василеостровский районный суд Петербурга вынес приговор горожанину Дмитрию Еремину. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, мужчину признали виновным в целой серии краж.

Установлено, что мужчина обчищал различные учреждения – больницы, общежития, учебные заведения, спорткомплексы. Злоумышленник свободно проходил в здания и забирал из оставленной без присмотра одежды и других вещей мобильные телефоны и банковские карты. С карт мужчина снимал деньги или же расплачивался ими в магазинах.

ПО решению суда вор проведет три года и два месяца в исправительной колонии особого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

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Фото: Piter.TV