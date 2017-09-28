В Петербурге осудили мужчину за убийство девушки 18 лет назад

Обстоятельства преступления стали известны в 2021 году, когда подсудимый, находясь в колонии за совершение преступлений аналогичного характера, написал явку с повинной.

В Петербурге уже судимому мужчине вынесли приговор об убийстве в парке, совершенном 18 лет назад. Подробности сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Суд установил, что Кийко 25 апреля 2005 года, находясь в парке "Сосновка", из хулиганских побуждений, набросился на девушку со спины, оттащил её с тропинки вглубь парка, где задушил.

Обстоятельства преступления стали известны в 2021 году, когда подсудимый, находясь в колонии за совершение преступлений аналогичного характера, написал явку с повинной, дал показания о своей причастности к убийству.

Суд назначил Кийко окончательное наказание по совокупности преступлений в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что петербурженка проведет три года в колонии-поселении за убийство новорожденной дочки.

Видео: прокуратура Петербурга