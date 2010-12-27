В Петербурге осудили мужчину, убившего незнакомца за парковочное место

Суд Петербурга вынес приговор в отношении Марата Ахмедова, который убил незнакомца за парковочное место. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.
Инцидент произошел в сентябре прошлого года у дома №87 на проспекте Металлистов. Конфликт начался из-за дележки парковочного места. Подсудимый нанес потерпевшему множество ударов по голове и туловищу. Мужчина упал на асфальт и в тот же день скончался в машине скорой помощи.
Суд признал Ахмедова виновным в совершении преступления и приговорил его к 3,5 годам в колонии строгого режима.
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Фото: Piter.TV
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