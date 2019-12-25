В Петербурге осудили мужчину, сломавшему подростку руку на детской площадке

Петербуржец схватил мальчика за одежду и силой кинул на землю, сломав ему правое предплечье.

В Петербурге вынесли приговор мужчине, который травмировал подростка на детской площадке. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Инцидент произошел 5 декабря 2020 года на детской площадке у домов №68-70 на проспекте Просвещения. Мужчина разнимал драку сына с другим подростком. Он схватил мальчика за одежду и силой кинул на землю, сломав ему правое предплечье.

На суде мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Его приговорили к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении. Также взыскали более 143 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Ранее мы писали, что убивший петербуржца 45 ударами ножом мигрант получил 16 лет колонии.

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