В Петербурге осудили менеджера салона связи, который менял телефоны на муляжи

Ущерб от его деятельности составил 155 тысяч рублей.

В Петербурге суд огласил приговор в отношении недобросовестного менеджера салона сотовой связи, который решил подзаработать незаконным способом. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Установлено, что мужчина, работая в салоне связи на Большой Зелениной улице, похитил три смартфона и заменил их на муляжи. Ущерб от его деятельности составил 155 тысяч рублей.

На суде обвиняемый признал свою вину, раскаялся в содеянном и частично возместил ущерб. Учитывая, что мужчина не был ранее судим, суд оштрафовал его на 160 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что петербуржец заплатит более 35,5 млн рублей за борщевик на участке и загрязненную почву.

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