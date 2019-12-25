В Петербурге осудили карманницу, укравшую два телефона за месяц

Женщина проведет 8 месяцев в колонии-поселении.

В Петербурге приговорили к восьми месяцам в колонии-поселении местную жительницу, признанную виновной в двух кражах. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры, где поддержали государственное обвинение по уголовному делу.

Установлено, что в апреле подсудимая украла дорогостоящие смартфоны у двух людей. В начале месяца карманница вытащила телефон стоимостью 30 тысяч рублей из куртки прохожей на проспекте Испытателей. В конце апреля воровка залезла в сумку к горожанке, ожидающей автобус на остановке на улице Савушкина, и украла телефон за 65 тысяч рублей.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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