В Петербурге осудили карманницу, укравшую два телефона за месяц

В Петербурге приговорили к восьми месяцам в колонии-поселении местную жительницу, признанную виновной в двух кражах. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры, где поддержали государственное обвинение по уголовному делу.
Установлено, что в апреле подсудимая украла дорогостоящие смартфоны у двух людей. В начале месяца карманница вытащила телефон стоимостью 30 тысяч рублей из куртки прохожей на проспекте Испытателей. В конце апреля воровка залезла в сумку к горожанке, ожидающей автобус на остановке на улице Савушкина, и украла телефон за 65 тысяч рублей.
Приговор еще не вступил в законную силу.
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Фото: pixabay
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