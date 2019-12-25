В Петербурге огласили сроки 12 наркоторговцам, не признанным ОПГ

По статье об ОПГ суд оправдал всех фигурантов.

Колпинский районный суд Петербурга вынес приговоры сразу 12 людям, признанным виновными в незаконном производстве и сбыте наркотиков, а также создании организационной преступной группировки. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

Обвинение полагало, что фигуранты создали и участвовали в ОПГ на территории Петербурга и Ленобласти с сентября 2016 года по сентябрь 2017 года, рассчитывая на выгоду от незаконного оборота наркотиков. Соучастники сбывали между собой кокаин, гашиш, каннабис, МДМА, амфетамин и другие запрещенные вещества, двоим из всей банды вменялась также культивация наркотических растений. Фигурантов задержали в ходе обысков в сентябре 2017 года. Однако суд оправдал всех по статье об ОПГ с правом на реабилитацию, фактически не признав 12 подельников организованной бандой.

Сроки за наркосбыт всем подсудимым все же огласили: Александр Хандешин, Вячеслав Алексеев, Андрей Беденков, Алексей Иванов, Юрий Лоскутов, Артем Ляпков, Юлия Малиновская, Виктор Орешкин, Павел Смолокуров, Сергей Тюрин, Федор Федоров и Владимир Флягин получили от 6 до 17 лет в колонии строгого режима.

Ранее мы рассказывали, что мужчину осудили за незаконный отлов и перевозку двух птенцов сапсана.

Фото: Piter.TV