В Петербурге оштрафовали "Водоканал" на 100 тысяч рублей

Предприятие не выполнило работы по сохранению объекта культурного наследия в Петергофе.

Петродворцовый районный суд вынес постановление о привлечении к административной ответственности ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Предприятие не выполнило в указанный срок работы по сохранению объекта культурного наследия в Петергофе. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

"Водоканал" должен был отремонтировать здание Казармы 148-го пехотного Каспийского полка на переулке Суворовцев, 1. До 21 января специалистам нужно было выполнить расстекловку металлопластиковых оконных заполнений, а также заменить дверное заполнение. Также выяснилось, что фасады здания на западной стороне были окрашены различными цветами, в подвале протекли трубы и появился грибок, а в карнизной части наблюдались высолы. Кроме того, "Водоканал" без разрешения установил на южном фасаде два воздуховода, на западном — один.

На суде представители компании заявили, что работы не были выполнены из-за отсутствия финансирования. "Водоканал" признали виновным и назначили ему штраф в размере 100 тысяч рублей.

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Фото: Piter.TV