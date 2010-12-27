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В Петербурге ограбили перевозчика табака
Сегодня, 9:30
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Alena_Zinovieva

В Петербурге ограбили перевозчика табака

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Грабители, угрожая жертве ножом, вытащили из машины деньги и товар.

Утром 14 марта возле дома №19 по улице Седова произошло ограбление. Неизвестные с ножом напали на водителя Ford Transit. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Грабители нашли в автомобиле пострадавшего металлический ящик и забрали оттуда 50 тысяч рублей. Кроме того, воришки прихватили с собой пять коробок с табаком. После преступники скрылись с места преступления.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Полиция ищет грабителей.

Ранее мы писали, что в Тосненском районе у бизнесмена угнали снегоход за 2 млн рублей.

Фото: Piter.TV

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Теги: грабеж, кража, разбой
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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