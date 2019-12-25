В Петербурге официально завершилась "Вахта Памяти"

Поисковые отряды продолжают находить имена десятков погибших защитников Отечества.

На площади Победы в Петербурге официально завершили городской этап Всероссийской акции "Вахта Памяти" – представителей поисковых отрядов наградили за активное участие в организации работы по увековечиванию памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. Городские поисковые отряды продолжают находить имена десятков погибших защитников Отечества.

В торжественной церемонии закрытия принял участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Бельский. В конце события участники церемонии возложили цветы к монументу Победы.

Награды получили руководители поисковых отрядов "Патриот", "Малая Охта", "Рейд", "Разведка Энская" и "Атака". Свои награды (ведомственные знаки от Минобороны) за отличия в поисковом движении получили руководитель поискового отряда "Ленинградский фронт", а также представители поискового отряда "Доброволец-Политех" петербургского университета.

Десять поисковых отрядов за участие в мероприятиях, направленных на увековечивание памяти погибших защитников Отечества, отметил Центр патриотического воспитания молодежи "Дзержинец". Ими стали "Наше время", "Линия фронта", "Альбатрос", "Атака", "Рейд", "Патриот", "Доброволец-Политех", "Рубеж-2", "Ингрия" (отряд СПбГУ).

В пресс-службе Смольного уточнили, что с 1990 года на территориях города и области нашли останки более 30 тысяч воинов, установлено порядка 7000 имен. В 2020 году удалось найти останки 83 солдат, у шестерых из них удалось установить имена.

Ранее мы сообщали о том, что филиал Музея обороны и блокады Ленинграда откроют в Московском парке Победы.

Фото: Piter.tv