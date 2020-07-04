В Петербурге официально стартовал гидросезон

Более сотни человек вышли на реки и каналы города.

В Петербурге официально начался гидросезон – на реки и каналы города вышли гидроциклы. Более сотни человек вышли на проход по городским водоемам. Отмечается, что в составе 30 человек приехала команда из Москвы.

В Государственной инспекции по маломерным судам отметили, что во время гидросезона по рекам и каналам города на Неве ездить будет нельзя.

Ранее мы показали, как выглядит центр Петербурга после открытия парков и навигации.

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