Соответствующий законопроект сегодня рассмотрит городской парламент.

В среду, 4 декабря, стало известно о том, что петербургское училище может получить имя Виктора Цоя. Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров заявил, что соответствующие изменения имеют для Северной столицы важное общественное значение.

Данная инициатива будет обсуждаться на заседании парламента. Депутаты также предложили создать комиссию, которая будет присваивать имена знаменитых людей улицам и государственным учреждениям. Планируется, что в число экспертов войдет топонимическая комиссия.

Ранее мы сообщали о том, что трещины в постаменте мешают открытию памятника Цою.

Фото:виктор цой/вк