Жителей города просят воздержаться от поездок на личном транспорте.

В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности. Об этом сообщила пресс-служба правительства Северной столицы со ссылкой на информацию Росгидрометцентра.

Во вторник, 2 мая, с 9:00 до 21:00 на территории города объявлен "желтый" уровень опасности из-за сильного ветра порывами до 15 м/с. Жителей Петербурга просят воздержаться от поездок на личном транспорте. Также пешеходов просят соблюдать осторожность на дорогах, обходить рекламные щиты и шаткие строения

Ранее мы сообщали, что в Петербурге на Первомай обещают похолодание и дожди.

Фото: Piter.tv