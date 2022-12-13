Он будет действовать вечером 26 марта вечером и весь день 27 марта.

Вечером 26 марта в Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности. В городе обещают сильный мокрый снег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Непогода настигнет город около девяти часов вечера. "Желтый" уровень будет действовать до 17:00 27 марта.

Местами ожидается налипание мокрого снега. Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Водителей просят отказаться от использования машин, а пешеходам советуют быть осторожными. В Смольном напомнили, что "желтый" уровень означает потенциально опасную погоду.

Ранее на Piter.tv: в Пушкинском районе в связи с работами в Новой Деревне ограничат движение на нескольких улицах.

Фото: Piter.tv