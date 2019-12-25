В Петербурге обвиняемых в насилии воспитателей оставили работать

В письме администрации Приморского района от 23 сентября сообщается, что трех воспитательниц отправили на больничный. В это же время продолжается расследование.

Трёх воспитательниц детского сада №19 в Приморском районе Петербурга не стали отстранять от работы в детском саду, несмотря на ранее выдвинутое обвинение в насильственных действиях сексуального характера в отношении детей. Об этом сообщила "Фонтанка".

В письме администрации Приморского района от 23 сентября сообщается, что трех воспитательниц отправили на больничный. При этом, по ТК РФ, к педагогической деятельности не должны допускаться лица, которые подверглись уголовному преследованию за преступления против половой неприкосновенности. Заведующая детского сада не стала комментировать данную ситуацию.

Уголовное дело в отношении на тот момент неустановленных сотрудников было возбуждено в декабре 2020 года после доследственной проверки. Проверка была проведена после того, как одна из родительниц пожаловалась на то, что воспитательницы трогали её четырёхлетнего ребёнка за ягодицы.

Воспитатели свою вину не признали, в августе судом им была избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. Им нельзя общаться с посторонними, посещать массовые мероприятия, пользоваться телефоном. Родители в этой ситуации разделились на два лагеря: кто-то сотрудничает со следствием, кто-то считает данные обвинения выдумками.

Фото: Piter.tv