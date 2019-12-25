В Петербурге обучили эковолонтеров

Специалисты комитета по природопользованию завершили обучающий курс для волонтеров по нефтеразливам на воде.

В Петербурге сотрудники комитета по природопользованию завершили обучающий курс для волонтеров. Экоактивистам рассказали про нефтеразливы на воде. Участие в обучении приняли 80 человек из 11 городских вузов.

На берегу Финского залива специалисты отрабатывали практические действия по ликвидации последствий аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. По сценарию, аварийная ситуация произошла в результате транспортировки нефтепродуктов нефтяным танкером. К месту разлива прибыло предприятие "Пиларн" и волонтеры.

В тренировке участвовали специализированные силы и средства аварийно-спасательного формирования, которые позволили ликвидировать условное загрязнение: участники собрали условную нефтеводяную смесь и очистили прибрежную территорию.

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Фото: Комитет по природопользованию / Вконтакте