В Петербурге обсудят создание природного заказника в Стрельне

Общественные слушания состоятся в октябре.

Создание природного заказника "Шунгеровский" обсудят с петербуржцами, сообщает комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

24 октября в 16.00 пройдут общественные обсуждения создания государственного природного заказника регионального значения "Шунгеровский". На них оценят воздействие намеченной деятельности на окружающую среду. Заказник в поселке Стрельна планируется для сохранения и восстановления ценных природных комплексов участка территории Петродворцового района. Заказчик – Государственное казенное учреждение "Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга".

Обсуждения состоятся в здании комитета на улице Чайковского, д. 20, лит В.

Ранее в Петербурге за неделю вывезли 860 кг химических отходов.

Фото: pixabay