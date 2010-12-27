Неизвестный "минер" выгнал на улицу 60 человек

Полиция разыскивает неизвестного, обещавшего взорвать два здания в Петербурге.

Ночью 23 декабря оперативники искали бомбу на складе в Новосаратовке и в жилом доме в Московском районе, сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Звонок в Городской мониторинговый центр по телефону "122" дважды поступил от неизвестного мужчины, который звонил с телефона без СИМ-карты. В первый раз, в 04:30, злоумышленник заявил, что собирается взорвать склад магазина "Пятерочка", расположенный в Ленобласти. В 11:52 хулиган пообещал подорвать жилой дом на Московском шоссе.

60 работников склада пришлось оторвать от работы и вывести на улицу, пока кинологи проверяли каждый угол здания. Горожан было решено не будить, оперативники проверили дом и не нашли ничего опасного.

Полиция разыскивает звонившего.