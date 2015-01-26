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Аноним потребовал отпустить казанского стрелка под угрозой взрыва метро Петербурга
Сегодня, 10:07
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Аноним потребовал отпустить казанского стрелка под угрозой взрыва метро Петербурга

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Письмо с угрозами поступило на почту петербургского МЧС.

Утром 15 декабря неизвестный отправил на почту петербургского МЧС письмо с угрозами. Об этом стало известно Piter.TV.

Аноним заявил, что заминировал школы, университеты, ТЦ, мэрию, правительство, метро и вокзалы Казани. Он потребовал освободить из-под стражи Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в казанской школе и убил девять человек. В случае невыполнения требований незнакомец пригрозил взорвать указанные здания, а также все станции метро Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Екатеринбурга и Самары.

Специалисты осмотрели 72 станции метрополитена Северной столицы, взрывных устройств обнаружено не было. Эвакуация пассажиров не проводилась.

Ранее петербуржец "заминировал" квартиру соседей, разозлившись на громкий ремонт.

Фото: Telegram / 112

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