Аноним потребовал отпустить казанского стрелка под угрозой взрыва метро Петербурга

Утром 15 декабря неизвестный отправил на почту петербургского МЧС письмо с угрозами. Об этом стало известно Piter.TV.
Аноним заявил, что заминировал школы, университеты, ТЦ, мэрию, правительство, метро и вокзалы Казани. Он потребовал освободить из-под стражи Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в казанской школе и убил девять человек. В случае невыполнения требований незнакомец пригрозил взорвать указанные здания, а также все станции метро Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Екатеринбурга и Самары.
Специалисты осмотрели 72 станции метрополитена Северной столицы, взрывных устройств обнаружено не было. Эвакуация пассажиров не проводилась.
Ранее петербуржец "заминировал" квартиру соседей, разозлившись на громкий ремонт.
Фото: Telegram / 112
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