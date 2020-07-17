В Петербурге неизвестные пытались ослепить экипаж самолета

Взлет воздушного судна прошел в штатном режиме, пострадавших нет.

Правоохранители ищут злоумышленников, которые пытались ослепить экипаж воздушного судна. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Колпинского района ночью 15 сентября поступила информация о том, что неизвестными была предпринята попытка ослепления членов экипажа самолета Boeing 737 маршрутом из Северной столицы в Челябинск. Взлет воздушного судна прошел в штатном режиме, пострадавших нет. Экипаж не ослепили.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что неизвестный пытался ослепить лазером пилотов пяти самолетов во время посадки в Пулково.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)