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В Петербурге неизвестные пытались ослепить экипаж самолета
Сегодня, 10:21
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В Петербурге неизвестные пытались ослепить экипаж самолета

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Взлет воздушного судна прошел в штатном режиме, пострадавших нет.

Правоохранители ищут злоумышленников, которые пытались ослепить экипаж воздушного судна. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию Колпинского района ночью 15 сентября поступила информация о том, что неизвестными была предпринята попытка ослепления членов экипажа самолета Boeing 737 маршрутом из Северной столицы в Челябинск. Взлет воздушного судна прошел в штатном режиме, пострадавших нет. Экипаж не ослепили. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что неизвестный пытался ослепить лазером пилотов пяти самолетов во время посадки в Пулково. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: пулково, самолет в челябинск
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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