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В Петербурге нашли огромное количество просроченных лекарств
Сегодня, 11:38
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Alena_Zinovieva
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В Петербурге нашли огромное количество просроченных лекарств

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Препараты стоимостью 300 млн рублей лежали на фармбазе.

На складе ОАО "Центральная фармацевтическая база Санкт-Петербурга" нашли огромное количество просроченных лекарств. Препараты стоимостью 300 млн рублей просто лежали и портились, в то время как их ждали горожане. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на складе 156 тысяч различных единиц лекарств и медицинских изделий с истекшим сроком годности. Согласно договору с комитетом по здравоохранению, их могли выдать петербуржцам по рецептам. Однако вместо этого 670 рецептов горожан включили в отсроченное обслуживание, объяснив это нехваткой медикаментов по состоянию на 7 ноября.

В настоящее время сотрудники прокуратуры намерены дать "принципиальную оценку деятельности комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга".

Ранее мы писали, что после пожара в "Ленте" охранники пытались растащить уцелевшую еду.

Фото: procspb.ru

Теги: просроченные лекарства , рецепты от врача , центральная фармацевтическая база санкт-петербурга
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия

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