В Петербурге нашли огромное количество просроченных лекарств

Препараты стоимостью 300 млн рублей лежали на фармбазе.

На складе ОАО "Центральная фармацевтическая база Санкт-Петербурга" нашли огромное количество просроченных лекарств. Препараты стоимостью 300 млн рублей просто лежали и портились, в то время как их ждали горожане. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на складе 156 тысяч различных единиц лекарств и медицинских изделий с истекшим сроком годности. Согласно договору с комитетом по здравоохранению, их могли выдать петербуржцам по рецептам. Однако вместо этого 670 рецептов горожан включили в отсроченное обслуживание, объяснив это нехваткой медикаментов по состоянию на 7 ноября.

В настоящее время сотрудники прокуратуры намерены дать "принципиальную оценку деятельности комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга".

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Фото: procspb.ru