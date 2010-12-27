В Петербурге напали на начальника штаба Навального

Это уже второе нападение на Шуршева за неделю.

В понедельник, 1 июля, стало известно о том, что на на начальника штаба Навального напали неизвестные. Об этом оппозиционер сообщил в своем Twitter.

Отметим, что это уже второе нападение на Шуршева за неделю. Пострадавший связывает нападения с выборами.

Я получил удар в левое ухо, отскочил в аптеку, мимо которой мы шли. Один из напавших побежал за мной, но увидев людей в аптеке, сбежал. Запомнил только красную футболку. Но камер вокруг много написал он

Он отметил, что на место происшествия экстренно прибыли правоохранители и медики.

Напомним, что 26 июня на Шуршева напали в подворотне около избирательной комиссии Екатерингофского округа, пока он стоял в очереди. Также разбили его мобильный телефон. По словам Александра, руки и колени оказались в крови, "но жив".

Ранее мы сообщали о том, что члена ГИК от "Справедливой России" не пустили в ИКМО "Екатерингофский"

Фото: Шуршев/ Twitter