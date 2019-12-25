В Петербурге накрыли группу дилеров из даркнета

Стражи порядка закрыли три наркомаркета и уничтожили более 60 тайников.

В Петербурге сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков накрыли очередных торговцев запрещенным веществом. По подозрению в совершении преступления задержали пятерых человек. Об этом пишет "Фонтанка".

Одного из наркосбытчиков застали врасплох неделю назад на 17-й линии Васильевского острова. В ходе досмотра у него обнаружили две закладки с психостимулятором. Во время допроса он отмалчиваться не стал и сдал своих сообщников.

На следующий день после допроса оперативники нагрянули в квартиру на улице Белышева и задержали там четырех жильцов. По версии следствия, двое из них являются создателями трех интернет-магазинов на теневых страницах в сети. Еще один был модератором этих площадок, двое других делали закладки.

Самому старшему из задержанных в квартире исполнилось 22 года, младшему – 18 лет. После общения с задержанными полицейские раскрыли и уничтожили более 60 тайников с закладками в Петербурге и Ленобласти.

Все пятеро задержанных арестованы. Им предъявлено обвинение по статье о покушении на сбыт наркотических средств организованной группой.

Ранее мы писали, что двух петербургских сотрудников полиции обвиняют в получении взятки.

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