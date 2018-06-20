Инцидент произошел на остановке возле станции метро "Парк Победы".

В Петербурге накажут водителя автобуса за отказ в помощи инвалиду. Так, в Московском районе прокуратура провела проверку по обращению горожанина. Об этом сообщают СМИ.

Инцидент произошел на остановке возле станции метро "Парк Победы". Как оказалось, водитель не оказал инвалиду помощи при посадке в автобус. В итоге человек остался на улице. Отметим, что в обязанности водителей общественного транспорта входит помощь инвалидам, пассажирам с детьми, детям до 10 лет, беременным женщинам и престарелым.

В свою очередь водитель заявил, что не помог петербуржцу, потому что не мог опустить специальное устройство для входа пассажиров на инвалидных колясках. Дело в том, что этому мешали припаркованные автомобили.

В итоге прокуратура вынесла предупреждение ООО "5 Парк".

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