В Петербурге найдены вещи родственников адмирала фон Эссена дореволюционных времен

Во время замены окон в доме старого фонда на Петроградской стороне обнаружили тайник, в котором находилось все самое ценное для его владельца.

В одном из старых петербургских домов на Петроградской стороне во время замены окон был обнаружен тайник с линчыми вещами одного из родственников адмирала Николая фон Эссена. Среди находок в том числе оказались салфетки с семейным гербом, фотография неизвестного человека и клад от иконы. Об этом сообщил внучатый племянник офицера, организатор выставочного проекта "Морская династия фон Эссенов" Николай фон Эссен в эфире телеканала "Санкт-Петербуг".

Это что-то невообразимое, сложно передать какими-то конкретными словами, размывается ощущение пространства, нарушается временной континуум. Как будто ты живешь не только в одном времени, а в нескольких измерениях, если можно так сказать. Но для нас любая находка, любой артефакт из прошлого, который держали в руках родственники, он несомненно важен и значим. Николай фон Эссен, организатор выставочного проекта "Морская династия фон Эссенов"

Как подчеркнул Николай фон Эссен, эти вещи представляли для своего владельца огромную ценность. Больше всего от времени пострадал фотопортрет неустановленного человека. Из-за многочисленных царапин на пока сложно определить, кто именно изображен на нем. В любом случае, на все находки можно будет посмотреть в рамках выставки "Морская династия фон Эссенов" - она уже проходит в нескольких российских городах.

Адмирал Николай фон Эссен родился в Петербурге в 1860 году. Он обучался в Морском кадетской корпусе, окончил его с отличием. За время службы получил звание Героя русско-японской войны, командовал броненосцем "Севастополь" при обороне Порт-Артура.

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Фото: Wikipedia