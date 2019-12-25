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В Петербурге наградят призера XIX Сурдлимпийских зимних игр
Сегодня, 15:38
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smirenny

В Петербурге наградят призера XIX Сурдлимпийских зимних игр

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Игры прошли в 2019 году в Италии.

В Петербурге наградят призера XIX Сурдлимпийских зимних игр за достижение высоких спортивных результатов, сообщили в Смольном. 

Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. Денежную премию получал члены сборных города, которые представляли страну в составе национальных команд и занявших с первого по третье места. Также отметят их тренеров. Так, награду получит петербуржец Денис Зотов. Он стал бронзовым призером соревнований по хоккею с шайбой.

 Игры прошли в 2019 году в долине Вальтеллина-Валькьявенна, расположенной в Италии.

Ранее мы писали, что баскетбольный "Зенит" обыграл УНИКС в матче Единой лиги ВТБ.

Фото: Pixabay

Теги: xix сурдлимпийские зимние игры, призер xix сурдлимпийских зимних игр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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