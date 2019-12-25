Игры прошли в 2019 году в Италии.

В Петербурге наградят призера XIX Сурдлимпийских зимних игр за достижение высоких спортивных результатов, сообщили в Смольном.

Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. Денежную премию получал члены сборных города, которые представляли страну в составе национальных команд и занявших с первого по третье места. Также отметят их тренеров. Так, награду получит петербуржец Денис Зотов. Он стал бронзовым призером соревнований по хоккею с шайбой.

Игры прошли в 2019 году в долине Вальтеллина-Валькьявенна, расположенной в Италии.

Ранее мы писали, что баскетбольный "Зенит" обыграл УНИКС в матче Единой лиги ВТБ.

Фото: Pixabay