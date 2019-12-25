В Петербурге наградили победителей в конкурсе народного признания

В четверг, 24 декабря, в Смольном губернатор Петербурга вручил награды победителям конкурса "Наш любимый врач". Призы получили 10 педиатров и 10 врачей-специалистов детских поликлиник и больниц города.
Глава города отметил, что врачи круглые сутки находятся на боевом посту, совершают подвиг. Беглов поблагодарил специалистов за сохранение жизней и здоровья, а также за верность призванию.
Конкурс проводят десятый раз. Отметим, что л уреатов выбирают сами пациенты и их родители. В этот раз в конкурсе участвовали более 2,5 тысяч врачей.
Ранее мы писали, что в Выборге подвели итоги конкурса на лучшее праздничное оформление.
Фото: Piter.TV
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