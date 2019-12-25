В Петербурге наградили победителей в конкурсе народного признания

В состязании победили 10 педиатров и 10 врачей-специалистов детских поликлиник и больниц города.

В четверг, 24 декабря, в Смольном губернатор Петербурга вручил награды победителям конкурса "Наш любимый врач". Призы получили 10 педиатров и 10 врачей-специалистов детских поликлиник и больниц города.

Глава города отметил, что врачи круглые сутки находятся на боевом посту, совершают подвиг. Беглов поблагодарил специалистов за сохранение жизней и здоровья, а также за верность призванию.

Конкурс проводят десятый раз. Отметим, что л уреатов выбирают сами пациенты и их родители. В этот раз в конкурсе участвовали более 2,5 тысяч врачей.

Ранее мы писали, что в Выборге подвели итоги конкурса на лучшее праздничное оформление.

Фото: Piter.TV