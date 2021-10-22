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В Петербурге наградили медалью главу движения "Вечно живые" Федора Туркина

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Движение "Вечно живые" активно занимается патриотическим воспитанием молодежи.

В Комитете по строительству наградили почетной медалью главу компании "Росстройинвест" Федора Туркина. Медаль "За заслуги перед Санкт-Петербургом" вручил депутат Законодательного собрания Петербурга Александр Ржаненков.

Движению "Вечно живые" уже 5,5 лет, сделаны огромные пласты работ, более 500 мероприятий проведено совершенно разного масштаба, начиная от посещений детских садов и школ ветеранами, и заканчивая какими-то всероссийскими соревнованиями.

Федор Туркин, председатель совета общественного движения "Вечно живые"

Федор Туркин является председателем совета движения "Вечно живые", которое занимается патриотическим воспитанием молодежи. Движение "Вечно живые" планирует развиваться и проводить масштабные всероссийские и международные мероприятия.

Фото и видео: Piter.TV

Теги: вечно живые
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Репортажи,

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