Прием заявлений на III и IV летние смены начнётся после майских праздников.

В Петербурге начинается приём заявлений на детский оздоровительный отдых. Об этом в пятницу, 16 апреля, сообщили в пресс-службе комитета по информатизации и связи.

Таким образом, петербуржцы смогут снова оформить услуги по оплате полной стоимости путёвок льготной категории граждан, а также компенсацию части стоимости путевок для детей работающих граждан.

МФЦ Петербурга начинает понимать заявления на I и II летние смены. Можно обратиться в любое МФЦ города без предварительной записи. Также заявления на полную оплату стоимости путёвок в детские оздоровительные лагеря можно подать в администрацию района по месту регистрации ребенка, а заявления на компенсацию части стоимости путёвки можно направить в ЦОО "Молодежный".

Прием заявлений на III и IV летние смены начнётся после майских праздников.

Напомним, что более 110 тысяч детей смогут отдохнуть в лагерях за счет бюджета.

Фото: Piter.tv