В Петербурге начали работу передвижные прививочные пункты

Они будут ждать горожан у оживленных станций метро и в торговых центрах.

12 сентября заработали мобильные пункты прививок, говорится на официальном сайте Комитета по здравоохранению в Петербурге.

Вакцинацию может бесплатно сделать любой желающий петербуржец, достаточно предъявить паспорт и полис ОМС. Процедуру должен одобрить врач-терапевт в пункте, ведь в случае наличия противопоказаний к прививке, острых инфекционных или обостренных хронических заболеваний вакцинацию придется отложить.

Определить удобный для себя медицинский пункт можно с помощью графика на сайте Комитета.

Также желающих сделать прививки приглашают в районные поликлиники.

Ранее Piter.tv рассказывал про британку, покухедвшую ради детей.

Фото: Piter.tv