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На улице Стойкости началась утренняя эвакуация школы № 283
Сегодня, 10:16
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IRINA_CHALKINA

На улице Стойкости началась утренняя эвакуация школы № 283

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Сигнализация сработала в школьной столовой.

В среду, 20 ноября, на улице Стойкости началась утренняя эвакуация школы № 283. Об этом сообщают местные жители сообщают в соцсетях.

По словам очевидцев, детей эвакуировали в 09:00 утра. Как оказалось, сигнализация сработала в школьной столовой. 

Отмечается, что сигнализация была ложной. Петербургские школьники вновь вернулись за парты. 

Ранее мы сообщали о том, что в гостинице Гатчинского района 15-летняя школьница стала жертвой пьяного мужчины.

Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/вк

 

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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