Сигнализация сработала в школьной столовой.

В среду, 20 ноября, на улице Стойкости началась утренняя эвакуация школы № 283. Об этом сообщают местные жители сообщают в соцсетях.

По словам очевидцев, детей эвакуировали в 09:00 утра. Как оказалось, сигнализация сработала в школьной столовой.

Отмечается, что сигнализация была ложной. Петербургские школьники вновь вернулись за парты.

Ранее мы сообщали о том, что в гостинице Гатчинского района 15-летняя школьница стала жертвой пьяного мужчины.

Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/вк