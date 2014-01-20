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В Петербурге на треть обрушился ювелирный рынок
Сегодня, 17:34
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smirenny

В Петербурге на треть обрушился ювелирный рынок

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Лидерами по объемам продаж ювелирных изделий являются 11 регионов.

Во вторник, 13 апреля, издание "Деловой Петербург" сообщило о сокращении объемов продаж  ювелирных изделий в регионе на 31%. 

В антирейтинге по продаже ювелирных изделий в 2020 году Петербург оказался на первом месте. Регион занимает 5% всех объемов  продал – это наименьшая доля. Треть продаж приходится на Центральный федеральный округ. 

Того же нельзя сказать о Москве, там  объем ювелирной розницы вырос на 32%. Помимо этого лидируют Дагестан, Краснодарский край и несколько других субъектов России. Выручка превышает 5 миллиардов рублей. На их долю приходится 60% всех объемов продаж. 

Всего объем выручки за прошлый год составил практически 241,5 миллиарда рублей.

Ранее мы писали, что петербурженка отправится в колонию за ювелирное ограбление соседки.

Фото: pixabay

Теги: ювелирный рынок
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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