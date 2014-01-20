В Петербурге на треть обрушился ювелирный рынок

Лидерами по объемам продаж ювелирных изделий являются 11 регионов.

Во вторник, 13 апреля, издание "Деловой Петербург" сообщило о сокращении объемов продаж ювелирных изделий в регионе на 31%.

В антирейтинге по продаже ювелирных изделий в 2020 году Петербург оказался на первом месте. Регион занимает 5% всех объемов продал – это наименьшая доля. Треть продаж приходится на Центральный федеральный округ.

Того же нельзя сказать о Москве, там объем ювелирной розницы вырос на 32%. Помимо этого лидируют Дагестан, Краснодарский край и несколько других субъектов России. Выручка превышает 5 миллиардов рублей. На их долю приходится 60% всех объемов продаж.

Всего объем выручки за прошлый год составил практически 241,5 миллиарда рублей.

Ранее мы писали, что петербурженка отправится в колонию за ювелирное ограбление соседки.

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