В Петербурге на два месяца арестовали мужчину, который воспитывал кулаками своего пасынка

Он избивал подростка руками, ногами и проводом от удлинителя.

Красногвардейский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в отношении Ильи Чудакова, которого подозревают в издевательствах над 13-летним пасынком. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, в период с 13 мая по 7 июня 2021 года мужчина жестоко избивал сына сожительницы. В качестве метода воспитания он использовал кулаки, а также наносил удары по телу подростка ногами и проводом от удлинителя.

Чудакова задержали 14 июня, на допросе он во всем признался. Вместе со своим адвокатом мужчина попросил любую меру кроме ареста. Суд проигнорировал эту просьбу подозреваемого и назначил арест до середины августа.

Ранее суд Петербурга арестовал Юрия Хованского на два месяца.

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