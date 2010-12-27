Сторонник ИГИЛ из Петербурга получил шесть лет общего режима из-за чата в WhatsApp

Суд признал обвиняемого в содействии терроризму.

В Московском окружном военном суде признали вину Азизбека Рустамова, который обвинялся в террористической деятельности. По данным следствия, мужчина через мессенджер WhatsApp общался с членами запрещенной на территории России организацией ИГИЛ. Об этом сообщает пресс-служба Объединенных судов по региону.

Сам подсудимый вину не признал. Однако, представители закона установили, что местный житель создал закрытый чат, в котором состояли причастные к экстремистской деятельности люди. Сам Рустамов проводил идеологическую "обработку" новых участников движения. Среди этого можно назвать склонение к насильственным действиям против "неверных".

По решению суда мужчина проведет шесть лет в заключении.

Напомним, что еще один подросток из банды АУЕ задержан в Петербурге.

Фото: Объединенная пресс-служба судов по Петербургу и Ленинградской области.