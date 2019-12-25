В Петербурге мужчину осудили на 13 лет за убийство женщины молотком

В пятницу, 15 мая, стало известно, что в Петербурге осудили мужчину, который зверски забил женщину молотком. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по городу.
Инцидент произошел в квартире одного из домов на Двинской улице, где 39-летний петербуржец находился с 13 по 15 сентября 2018 года. В состоянии алкогольного опьянения мужчина поссорился со своей знакомой и нанес ей удары молотком и ножом. Женщина скончалась на месте.
После зверского убийства мужчина вынес из квартиры вещи на общую сумму в 105 тысяч рублей.
Суд приговорил петербуржца к 13 годам лишения свободы в колонии особого режима.
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Фото:Piter.TV
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