В Петербурге мужчину осудили на 13 лет за убийство женщины молотком

Также подсудимый совершил ограбление.

В пятницу, 15 мая, стало известно, что в Петербурге осудили мужчину, который зверски забил женщину молотком. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по городу.

Инцидент произошел в квартире одного из домов на Двинской улице, где 39-летний петербуржец находился с 13 по 15 сентября 2018 года. В состоянии алкогольного опьянения мужчина поссорился со своей знакомой и нанес ей удары молотком и ножом. Женщина скончалась на месте.

После зверского убийства мужчина вынес из квартиры вещи на общую сумму в 105 тысяч рублей.

Суд приговорил петербуржца к 13 годам лишения свободы в колонии особого режима.

Ранее мы сообщали о том, что контролера на "Нарвской" избили за просьбу надеть маску.

Фото:Piter.TV