В Петербурге мужчину госпитализировали после хлопка газового баллона

Мужчина находился рядом с 50-литровым газовым баллоном. В ходе происшествия пострадавший получил серьезные ожоги.

Накануне, 17 июня, в частном секторе Красного села, на улице Девятого мая, произошел хлопок 50-литрового газового баллона, сообщил источник в правоохранительных органах.

31-летний мужчина получил серьезные ожоги рук и головы, его в тяжелом состоянии госпитализировали. По словам жителей Красного Села, пожара не было, однако соседние дома содрогнулись от хлопка. Соседи услышали крики, на место прибыли три скорые помощи.

Что произошло в доме, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что в Петербурге в доме, находящемся на реставрации, нашли труп женщины с ссадинами.

Фото: Piter.tv