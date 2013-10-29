В Петербурге мужчина на велосипеде сбил школьницу. Об этом стало известно Piter.tv.
Инцидент произошел вечером 29 августа у дома №13 по Российскому проспекту. 25-летний велосипедист, управляя транспортным средством, в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на ученицу 4-го класса, которая передвигалась на самокате. В момент ДТП она была в сопровождении отца.
В результате столкновения девочку в состоянии средней тяжести госпитализировали в детскую городскую больницу им. К.А. Раухфуса. СУ УМВД по Невскому району проводит проверку по факту инцидента.
Ранее мы сообщали, что на улице Руставели в Петербурге нетрезвый водитель совершил ДТП и бросил пассажира.
Фото: Piter.tv
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