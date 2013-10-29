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В Петербурге мужчина на велосипеде сбил школьницу
Сегодня, 8:24
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В Петербурге мужчина на велосипеде сбил школьницу

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Девочку в состоянии средней тяжести госпитализировали в детскую городскую больницу.

В Петербурге мужчина на велосипеде сбил школьницу. Об этом стало известно Piter.tv.

Инцидент произошел вечером 29 августа у дома №13 по Российскому проспекту. 25-летний велосипедист, управляя транспортным средством, в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на ученицу 4-го класса, которая передвигалась на самокате. В момент ДТП она была в сопровождении отца.

В результате столкновения девочку в состоянии средней тяжести госпитализировали в детскую городскую больницу им. К.А. Раухфуса. СУ УМВД по Невскому району проводит проверку по факту инцидента.

Ранее мы сообщали, что на улице Руставели в Петербурге нетрезвый водитель совершил ДТП и бросил пассажира.

Фото: Piter.tv

Теги: велосипед, дтп, мужчина, санкт-петербург, школьница
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Evomyvex NeanyTyday
Сегодня 9:03

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